Ongevallen, slippartijen en files door sneeuwval, code oranje beëindigd

De sneeuw heeft aan het begin van de middag toch nog voor grotere problemen gezorgd op de weg. In Brabant werden meerdere (snel)wegen afgesloten. Op sommige plaatsen is tot 8 centimeter sneeuw blijven liggen. In heel het land is code oranje inmiddels beëindigd.

Eerder op de dag gold die code in de provincies Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant wegens sneeuwval en verwachte gladheid op de weg. Het KNMI voorzag eerder dat code oranje nog tot 18.00 uur zou gelden in de zuidelijke helft van Limburg, maar ook daar is overgeschakeld naar code geel. Ook in andere delen is of wordt code geel van kracht. Op meerdere plekken van het land, behalve in het noordoosten, is namelijk kans op gladheid door sneeuwresten en/of bevriezing van natte wegen.

Vandaag waren er door de weersomstandigheden zeker honderd incidenten op de Nederlandse wegen als gevolg van de gladheid, meldde Rijkswaterstaat eerder. Het ging onder meer om ongevallen en slippartijen. Vooral in het zuiden van het land ging het vaak mis. Ook waren er veel files als gevolg van de sneeuwval.



In Vijlen, Zuid-Limburg, is echt een flink pak sneeuw gevallen. Daar ligt al ruim 10 centimeter sneeuw en komende uren kan daar nog enkele centimeters bij vallen.

Volledig scherm Een chaos op de Europalaan in Kaatsheuvel. Verschillende auto's kwamen vast te staan. © Erik Haverhals / Foto Persbureau Midden Brabant

Sneeuw gaat over in regen

Ook het vliegverkeer heeft last van de sneeuw: op Eindhoven Airport kan minder worden gevlogen. De voetbalwedstrijden Willem II - FC Eindhoven en MVV - Heracles Almelo in de Keuken Kampioen Divisie zijn afgelast. Vanwege de vele sneeuwval zijn de velden in Tilburg en Maastricht onbespeelbaar.

De temperatuur is inmiddels op de meeste plaatsen boven nul, wat betekent dat de sneeuw die gevallen is langzaam smelt. Er trekken nog altijd buien over ons land, waaruit nu natte sneeuw of regen valt. Vanavond en morgen kan dat voor nieuwe problemen zorgen, als het weer gaat vriezen en smeltende sneeuw nieuwe ijsplaten vormt, zo waarschuwt het KNMI.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Werk indien mogelijk thuis’

Rijkswaterstaat waarschuwde al voor gevaarlijke omstandigheden op de weg in vooral het midden, oosten en zuiden. De wegbeheerder raadt weggebruikers aan de informatie over weer en verkeer in de gaten te houden. ,,Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan thuis”, stelde de dienst. Wie toch de weg opgaat, kreeg het advies zijn rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. Dat betekent langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen, rustig remmen en rekening houden met een langere reistijd.

Weekend wordt vrij koud

Komende dagen blijven ook koud, in het weekend klaart het weer wat op. Zaterdag begint met een ochtend vorst, waardoor het opnieuw glad kan zijn. Daarna klimt de temperatuur overdag tot 1-4 graden. Tussen de wolken krijgen we ook zonnige perioden. Omdat het nauwelijks waait, is het heerlijk weer om naar buiten te gaan.

Ook zondagochtend vriest het. Waar in Duitsland die dag behoorlijk wat sneeuw zal vallen, blijft het in Nederland op de meeste plaatsen droog. Mogelijk valt er in het oosten nog een vlokje. Het is wat bewolkter dan zaterdag, maar veel neerslag zal er niet vallen.

Na het weekend krijgen we eerst nog wat rustige, frisse dagen. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer een stuk zachter en wisselvalliger.

Volledig scherm © ANP

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.