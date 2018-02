'Onhoudbare situatie' na zoveelste schietpartij in Roosendaalse buurt

Ze zegt het rustig, maar beslist. Een jonge moeder die met partner en kinderen op steenworp afstand woont van de beschoten woning. ,,Het was rond half één, ja. Ik heb vier of misschien wel vijf knallen gehoord. We lagen pas om half vier weer in bed. Het is al de tweede keer binnen een week dat er geschoten is. Hier achter in het gangetje was het afgelopen week ook raak. Gewoon op klaarlichte dag; dat is heel gewoon hier. Geloof je toch niet?''



Ze doet haar verhaal in badjas, aan de voordeur. Drie jaar woont ze aan de Amethistdijk. Maar de zoektocht naar een ander huis is ingezet. ,,Moet ik mijn kinderen zo de straat op sturen? Dat kan toch niet?''



Omwonenden zeggen zo ongeveer wel te weten wat er loos is in het beschoten huis. Er vallen woorden zoals 'drugskoerier', 'heeft in de bak gezeten en is net weer thuis'.