Onlangs verschenen boek ‘De Elfstedentocht van 1997’ krijgt tweede druk

officiele klacht Boos­heid om VN-uitspraken over Malieveld-film­pje, politiebon­den zeggen vertrouwen op in rapporteur

De Nederlandse politiebonden dienen een officiële klacht in bij de Verenigde Naties vanwege enkele controversiële uitspraken van een van hun medewerkers. Het gaat om Nils Melzer, een Zwitserse hoogleraar internationaal recht en speciaal VN-gezant voor ‘marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straffen’.

5 januari