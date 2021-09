Online gokken wordt legaal, verslavingsexperts noemen reclamebeleid veel te soft

Holland Casino opent nieuwe vestiging: ‘Sommigen gaan naar het café, anderen kiezen voor ons casino’

10 september Met de traditionele eerste kogel als startschot voor het casinospel opende vrijdagmiddag het nieuwe Holland Casino haar deuren aan de Winthontlaan in Utrecht. ‘De diamant aan de ring van Utrecht’, zo brengt het gokpaleis zichzelf aan de man. En daar is volgens de casinomanager niets potsierlijks aan. ,,De goudkleurige gevel is ook echt geïnspireerd op de facetten van een diamant.’’