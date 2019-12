‘Online marktplaatsen staan vol met nep-contactadvertenties’

Update Verdacht koffertje Schiphol is geen explosief, afzettin­gen opgeheven

23 december Op parkeerterrein P1 op Schiphol is vanochtend in een auto een verdacht pakketje aangetroffen. Na onderzoek van explosievenopruimingsdienst bleek dat er geen explosieven zijn aangetroffen. De afzettingen bij de parkeergarage zijn daarom opgeheven. Het incident had geen gevolgen voor het vliegverkeer en voor het treinverkeer van en naar de luchthaven, volgens een woordvoerder van Schiphol.