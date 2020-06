Online was allang duidelijk: dit protest op de Dam wordt groot

VIDEO LIVE | Burgemees­ters tonen begrip voor Halsema, opnieuw geen coronado­den Spanje

22:28 De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s toonden vandaag begrip voor burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Verder is het dodental door de coronacrisis in Spanje voor de tweede dag op rij niet gestegen. Ook vandaag houden we je op de hoogte in ons liveblog over het coronavirus. Lees hier het vorige liveblog terug.