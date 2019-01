‘Onnodig veel geld uitgegeven bij gronddeals NS en ProRail’

Door de gronddeals van NS en ProRail is onnodig veel publiek geld uitgegeven. Verschillende maatregelen moeten er voor zorgen dat zoiets niet meer kan gebeuren. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer.

,,Het maatschappelijk verantwoord besteden van beschikbare middelen is belangrijk’’, schrijft Van Veldhoven. ,,Ik constateer dat dit hier niet is gelukt.’’

Deze site ontdekte in december dat ProRail in 2017 en 18 in totaal 33 miljoen euro heeft moeten betalen aan twee vastgoedbedrijven, om grote hoeveelheden grond langs het spoor aan te kopen. Die hadden de ondernemers eerder voor niets overgenomen van de NS, die er van af wilde. Pas later werd duidelijk dat ProRail veel van de gronden nodig had.

‘Onvolledige afweging’

Van Veldhoven en minister Hoekstra (Financiën) lieten daarop onderzoek doen naar de gronddeals. Zij concluderen nu dat in 2010, toen de NS de eerste van twee grondpakketten wilde verkopen, een ‘meer integrale afweging voor de aankoop van gronden rond het spoor gemaakt had moeten worden’.

Nu gingen de gronden naar een particulier, die daarna met de spoorbeheerder in conflict kwam. ,,Zo ontstond druk om de gronden alsnog voor een hogere prijs aan te kopen. Als vroegtijdig duidelijker in kaart was gebracht welke gronden nodig zouden zijn voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor, zou deze druk er niet zijn geweest’’, aldus het ministerie van Infrastructuur in een toelichting.

Maatregelen

Volgens Van Veldhoven nemen NS en ProRail nu verschillende maatregelen om een herhaling te voorkomen. ProRail zal betere afwegingen moeten maken over de noodzaak van grondaankopen. ,,Ook zullen NS en ProRail hun samenwerking verbeteren en werkafspraken hierover voor de toekomst vastleggen in een convenant.’’ En: ,,Binnen NS wordt ingezet op een transparanter proces bij het in de markt zetten van gronden.’’

In een brief onderstrepen NS-topman Van Boxtel en ProRail-topman Eringa die noodzaak van die verbeteringen. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat we met deze maatregelen in staat zijn om percelen die nodig kunnen zijn voor spoorse doeleinden te behouden.’

