Onopvallende politiewagen rijdt 79-jarige man aan in Rijswijk, slachtoffer zwaargewond

De man stak dinsdag rond 18.00 uur de weg over toen het helemaal mis ging. ,,De voetganger kwam met een flinke klap tegen de voorruit van de auto en daarna hard ten val op de grond”, meldt calamiteitensite District8. De man raakte zwaargewond.



Hulpdiensten, waaronder het traumateam, snelden naar de straat om het slachtoffer bij te staan. ,,Het ambulancepersoneel werd bij de behandeling in de ambulance ondersteund door de bemanning van het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam.” Daarna is de man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar ‘omdat de bestuurder op dat moment in functie was als politieman, doet de Rijksrecherche onderzoek’, legt het OM uit.