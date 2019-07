Onrust bij gedupeerden rijschool: politie trekt opeens aangiftes in, maar spreekt van fout

Er is verwarring ontstaan rondom het geruchtmakende faillissement van rijschool Aalbregt in Zoetermeer. Gedupeerden kregen onlangs een mail van de politie waarin stond dat de aangiftes tegen de rijschooleigenaar worden ingetrokken. Uit onderzoek was gebleken dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Navraag bij de politie wijst echter uit dat er intern een fout is gemaakt.

Ferry Aalbregt, de landelijk in opspraak geraakte rijschooleigenaar die al weken is ondergedoken uit angst voor boze klanten, wordt door honderden leerlingen en rij-instructeurs beschuldigd van oplichting. Aalbregt zou toen hij en zijn rijschool in financiële problemen raakten hebben geprobeerd om in korte tijd zo veel mogelijk geld af te troggelen van zijn klanten.

Voorbarig

De politie heeft diverse aangiftes opgenomen en stelt te onderzoeken of Aalbregt zich inderdaad aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Gedupeerden kregen deze week een mail van de politie waarin stond dat dat niet het geval was en dat de aangiftes worden ingetrokken. ,,Daarom wordt u verwezen naar de curator”, valt te lezen in de mail.

Nu blijkt dat die mail nooit verstuurd had moeten worden. ,,Dit bericht is te voorbarig en tevens niet afkomstig van het rechercheteam dat het onderzoek doet. Het onderzoeksteam wacht de bevindingen van de curator af”, meldt een woordvoerder van de eenheid Den Haag. De oorspronkelijke mail was afkomstig van de eenheid oplichting.

Excuses

Gedupeerden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de fout. ,,In mijn eerdere mail staat vermeld dat er op dit moment niet is gebleken dat er sprake is van een strafbaar feit. Ik moet dit rectificeren. Er wordt door de politie, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, nog steeds onderzocht of er sprake is van een strafbaar feit. Uw aangifte zal dus niet worden ingetrokken. Mijn excuus voor de verwarring.”

Een strafzaak tegen Ferry Aalbregt is naar alle waarschijnlijkheid een laatste strohalm voor de gedupeerden om hun zuurverdiende centen terug te krijgen. Van de curator kregen ze eerder al te horen dat er een kleine kans is dat ze het geld volledig en op korte termijn terugkrijgen. Door de enorme waslijst aan schuldeisers is ‘er weinig reden voor optimisme’, waarschuwde de curator in een verklaring.

Demonstratie

Een doorstart van de rijschool is mogelijk nog een alternatief, maar die kans is ver weg. Er heeft zich volgens de curator nog geen enkele partij gemeld die de onderneming wil overnemen. De activiteiten van de verkeersschool liggen daarom ook stil. Klanten van de rijschool die een lespakket hebben gekocht en nog lessen tegoed hebben, moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat de rijschool deze lessen nooit meer zal aanbieden.

Aanstaande vrijdag gaat een groot deel van de gedupeerden weer demonstreren bij de Tweede Kamer. ,,We hopen op een nog grotere opkomst dan de vorige keer”, zo laat de organisator van de actie weten.

Bekijk hieronder beelden van de eerste demonstratie bij de Tweede Kamer