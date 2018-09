'Onrust bij medewerkers IND na besluit Lili en Howick'

De staatssecretaris heeft maandag met twintig mensen gesproken die bij de zaak betrokken waren. Toch heeft dat de onrust niet weggenomen, aldus de krant. ,,Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië. Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden. Ik voel echt dat we door de politiek in ons hemd worden gezet", zo citeert de krant een anonieme IND-medewerker.