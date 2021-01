Onrust in Haagse Schilderswijk: Scooters en fietsers in de fik en agenten met vuurwerk bekogeld

VideoNa rellen in onder meer Eindhoven vandaag, is het vanavond ook onrustig geweest in de Schilderswijk in Den Haag. Scooters werden in de fik gestoken, fietsen op het vuur gegooid. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.

Rond 19.30 uur begon het ‘wat op te lopen’, aldus de politie. Uiteindelijk verzamelden zo’n honderd mensen zich in de omgeving van de Hobbemastraat. Jongeren gooiden scooters op hopen en staken deze in de fik. Ook fietsen werden op de vuurstapel gegooid.

Op beelden die via sociale media circuleren is te zien dat een motoragent moet vluchten voor de jongeren. Door het vuur, dat is aangestoken op de trambaan, raakte het verkeer verstopt. Ook zouden volgens calamiteitensite District8 agenten en bussen van de ME zijn bekogeld met tegels.

Openbare orde

,,Wij hebben opgetreden om de openbare orde te herstellen", aldus een politiewoordvoerster. ,,Er werd onder meer zwaar vuurwerk gegooid, ook naar agenten.” Uiteindelijk werd de hulp van de Mobiele Eenheid (ME) ingeschakeld.

Door de grootschalige politie-inzet reed buslijn 25 een andere route. Rond 21.30 uur keerde de rust terug, aldus de woordvoerster. Ook het openbaar vervoer kon hervat worden.

Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. ,,We controleren wel weer mensen die op straat zijn, qua avondklok.”

Volledig scherm Onrust in de Schilderswijk. © Jos van Leeuwen

Verzamelen

Afgelopen nacht circuleerden al oproepen om rond 21.00 uur te verzamelen op een plek. Een directe aanleiding voor de ongeregeldheden is er voor zover bekend niet. Wel was het vandaag op andere plekken in het land ook onrustig. Zoals in Eindhoven waar relschoppers veel vernielingen aanbrachten. Zo werden winkels geplunderd en vlogen stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen door de lucht.

Ook in Venlo hebben zich personen verzameld die zorgen voor onrust. Er wordt onder andere met stenen gegooid. De ME is onderweg om samen met de aanwezige politie de rust terug te brengen.

In tegenstelling tot andere plaatsen in het land verliep het ingaan van de avondklok zaterdagavond betrekkelijk rustig in Den Haag. Alleen in de wijk Duindorp werden toezichtcamera’s vernield en vuurwerk afgestoken.

Volledig scherm Onrust in de Schilderswijk. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Onrust in de Schilderswijk. © Jos van Leeuwen

