Onrust om onjuist WhatsApp-bericht over avondklok en verboden amateursportwedstrijden

Kroongetui­ge Nabil B. heeft spijt: deal niet gesloten als hij had geweten dat OM hem te snel zou presente­ren

2 oktober Als Nabil B. had geweten dat het Openbaar Ministerie (OM) hem kort na het sluiten van de kroongetuigedeal had willen presenteren, was hij nooit kroongetuige geworden. Dat heeft hij onlangs bij de onderzoeksrechter verklaard, blijkt uit een proces-verbaal dat door deze site is ingezien. Ook heeft hij geprobeerd zijn bekendmaking tegen te houden.