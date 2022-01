Onrust om Sam (17) die verdween na avondje met vrienden, presentator Beau doet oproep

Dode en zwaargewon­de bij woning­brand in Haagse Schilders­wijk

Bij een brand in een woning aan het Teniersplantsoen in de Haagse Schilderswijk is vanochtend een bewoner overleden. Een andere bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet met zwarte hekken.

5 januari