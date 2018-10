Ons huisdier, ons kind: we behandelen ons huisdier steeds 'humaner'

UPDATE Stint Oss werd vier keer gerepa­reerd: 'hij was goed onderhou­den'

3 oktober De stint die in Oss werd geramd door een trein is vier keer gerepareerd in anderhalf jaar tijd. Dat is veel, maar de problemen waren niet uitzonderlijk, stelt de fabrikant. De accu werd drie keer vervangen, de gashendel eenmaal. ,,Het was allemaal tot tevredenheid opgelost.''