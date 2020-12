‘Onschuldig vuurwerk’ maakt eind aan leven van 13-jarig paard: ‘Laat dit een waarschuwing zijn’

Wat vorige week maandag een rustig staprondje had moeten worden voor twee amazones uit Eemnes eindigde in een nachtmerrie. De paarden schrokken zo van vuurwerk dat vanuit een tuin werd gegooid, dat ze zich 180 graden omdraaiden. Een van de paarden kwam ongelukkig ten val, de amazones bleven ongedeerd.

De 13-jarige ruin verzette echter geen stap meer en werd met een trailer naar de stal gebracht. ,,Je hoopt dat het meevalt en het een verrekking is”, legt de eigenaar van Pensionstal de Paardenstek uit, waar het paard op stal stond. ,,Maar toen de blessure na een week nog niet verbeterd was, hebben we dinsdag nader onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de knie onherstelbaar beschadigd was.” Het paard zou altijd pijn houden en kreupel blijven. Er is daarom besloten het paard donderdag in te laten slapen.