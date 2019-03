‘Onsmakelijk’: Diagnose van zus Astrid door advocaten Holleeder gaat OM te ver

Wraak in villa na wietdief­stal: man in bijzijn van vriendin bewerkt met strijkij­zer en boormachi­ne

12:00 WERNHOUT - Bewerkt worden met een boormachine en een strijkijzer omdat het zogenaamd jouw schuld is dat een deel van de hennep is gestolen. Klinkt als het script van een oude misdaadfilm, maar in Wernhout werd dit horrorscenario werkelijkheid voor een 46-jarige man en zijn 38-jarige vriendin. De politie besteedt vanavond aandacht aan de zaak in Bureau Brabant.