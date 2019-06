Onstuimig weer op komst: ‘Benauwd, stevige buien en keiharde windstoten’

Met name de windvlagen kunnen heftig worden, zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,Die kunnen oplopen tot een snelheid van 120 kilometer per uur.’’ Als de weersverwachtingen uitkomen kan dit volgens Woei morgen voor een drukke avondspits zorgen. ,,Vooral in de Randstad kan het hevige weer problemen opleveren.’’



Gisteren hadden we de eerste tropische dag van het jaar, maar in de avond koelde het razendsnel af. Volgens weervrouw Diana Woei had dat te maken met de luchtstromen in Nederland. ,,Het heeft er mee te maken of de wind van zee of van land komt. Gisteren kwam de wind van het land en werd het heel warm, terwijl het vandaag door de wind vanaf de zee niet warmer wordt dan 24 graden.’’



Over het weer tijdens de Pinksterdagen kan Woei nog weinig zeggen. ,,Het wordt waarschijnlijk rond de twintig graden, maar verder zijn de verwachtingen nog onzeker.’’