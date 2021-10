Onstuimig weer trekt door Nederland: gewonden door windhoos, schade in hele land

code geelOp diverse plaatsen in Nederland heeft de harde wind vannacht voor grote problemen gezorgd. Politie, brandweer en andere hulpdiensten hebben het druk met omgewaaide schuttingen, bomen en dakpannen die er zijn afgewaaid. Uit het hele land komen meldingen van stormschade binnen. Het KNMI kondigt voor alle provincies code geel af en verwacht dat het verkeer in de ochtendspits hinder gaat ondervinden van de harde wind.

Vooral in het westen en noorden van het land regent het deze ochtend hard. In Rotterdam en in de omgeving van IJmuiden was in de vroege ochtend al meer dan 40 millimeter regen gevallen.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers daarom op extra alert te zijn. Ook de ANWB waarschuwt bestuurders in de ochtendspits voor barre weersomstandigheden en drukke snelwegen. Op verschillende plekken in het land rijden tijdelijk ook geen treinen, waaronder in Brabant en delen van Utrecht en Amsterdam.

Mini-tornado

In het Gelderse ’s-Heerenberg was een mini-tornado, die voor zover bekend weinig schade heeft aangericht. In Barendrecht leidde een windhoos tot gewonden. ,,Ik zal het beeld nooit vergeten, van mijn buurman met ontbloot bovenlijf, helemaal onder het bloed”, vertelt een getroffen inwoner tegen deze site. Volgens de veiligheidsregio zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De windhoos veroorzaakte forse schade. Tuinhuisjes werden vernield, bomen waaiden om en kwamen op auto’s terecht en trampolines waaiden door de lucht. De veiligheidsregio verwacht dat bewoners en hulpdiensten in de Zuid-Hollandse plaats een groot deel van deze dag bezig zullen zijn met het opruimen van de ravage. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk.

Drukke ochtendspits

Het weer gaat waarschijnlijk voor een drukke ochtendspits zorgen en ook in de avond is het nog niet gedaan met de pret. Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza waarschuwt weggebruikers voor het slechte weer: ,,Het regent af en toe flink door en de natte omstandigheden zullen voor hinder zorgen in het verkeer.” Ook harde windvlagen van 75 tot 100 km/uur vanuit een westelijke richting zorgen de hele dag voor overlast.

,,Het blijft nog lang onstuimig en vooral in de middag krijgen de noordwestelijke kustgebieden ervan langs”, weet WeerPlaza. Ook in de avondspits kan dat voor veel vertraging zorgen. Klaassen raadt bestuurders van voertuigen met aanhangers aan voorzichtig de weg op te gaan vanwege de wind.

Op de A58 richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best, staat een vrachtwagen met pech. De weg is inmiddels weer vrij, maar bestuurders lopen nog wel zo’n 140 minuten vertraging op over 15 kilometer. Omrijden kan via Den Bosch (via de A65 en A2).

Op de A58 bij Rucphen, richting Breda, staat een kwartier file door een ongeluk.

Waar?

Volgens het KNMI kan deze ochtend zeer hard gaan waaien in het zuiden en zuidwesten, met windstoten van 100 kilometer per uur. Aan de kust worden windstoten tot 90 kilometer per uur verwacht. In het binnenland kunnen snelheden van 75 kilometer per uur worden gehaald.

Vanmiddag kunnen in heel Nederland zware windstoten van zo’n 75 kilometer per uur voorkomen. In de kustgebieden kan het nog harder gaan waaien met windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. ’s Avonds neemt de wind geleidelijk af vanuit het westen, aldus het KNMI.

Boven 100 kilometer per uur

Behalve het natuurgeweld in Barendrecht en ’s-Heerenberg was er ook op veel andere plaatsen onweer met soms zware windstoten. In Hoek van Holland ontstond volgens weer.nl een noordwesterstorm met windvlagen met snelheden tot boven de 100 kilometer per uur. ,,Terwijl het in Hoek van Holland stormde uit het noordwesten bereikte de wind in De Bilt slechts een windkracht 2 uit het zuidwesten”, aldus het weerbureau. Ook uit Flevoland komen meldingen over stormschade, onder meer vanuit Zeewolde en Biddinghuizen.

Boom vlak voor rijdende auto

Het onstuimige weer veroorzaakte in verschillende plaatsen forse schade. De brandweer in de regio Utrecht was de afgelopen uren druk met het weghalen van afgebroken takken en omgewaaide bomen. Rond 03.00 uur kwamen de eerste meldingen. Op de provinciale weg N409 tussen Houten en Nieuwegein zijn tientallen takken afgebroken en op de weg terechtgekomen. De meeste grote takken en stronken zijn inmiddels van de weg gehaald, maar er liggen nog veel bladeren en kleine stokken op de weg.

Op de Prins Bernardlaan in Utrecht viel een grote boom vlak voor een auto die daar op dat moment reed. De bestuurder kon niet meer op tijd stoppen en botste er tegenaan. De inzittende is wel door de ambulancedienst nagekeken, maar raakte volgens de politie niet gewond. De brandweer is uren bezig geweest om de boom in stukken te zagen en de weg weer vrij te maken. De auto werd door een bergingsbedrijf opgehaald.

Lichtmast beschadigd

Op de N411 tussen Utrecht en Bunnik zijn twee grote bomen omgevallen en op de weg terechtgekomen. Ook liggen er diverse grote takken verspreid over de weg. De politie heeft de weg afgesloten. De brandweer is bezig om de weg weer vrij te krijgen. De weg kan waarschijnlijk wel weer open voor de ochtendspits begint.

Quote Het is gedaan met het rustige weer. Wind en buien nemen de regie in handen Raymond Klaassen, Weerplaza Ook in Meppel, Apeldoorn en Emmeloord raakten wegen onbegaanbaar door afgewaaide takken en omgewaaide bomen. De brandweer heeft de straten schoongemaakt. Ook langs de A50 bij Heerde werden bomen omvergeblazen. Deze kwamen terecht op de vlucht- en invoegstrook en beschadigden een lichtmast.

Afgerukte takken

,,Zware windstoten kunnen takken van bomen die nog deels in blad staan losrukken”, vertelt Weerplaza. ,,Ook losse objecten op straat zoals lege vuilcontainers, licht bouwmateriaal en dergelijke, kunnen aan de wandel gaan. Het is verstandig om vandaag nog even een rondje door de tuin te doen en te kijken of er niet nog iets moet worden opgeruimd of uit de wind worden gezet.”



Klaassen spreekt van een weersomslag: ,,De herfst gaat de komende paar dagen uit een ander vaatje tappen. Het is gedaan met het rustige weer. Wind en buien nemen de regie in handen.” Met het warme weer van de afgelopen dagen is de omslag al ingezet, maar we gaan het pas echt deze middag merken. Het koufront zet in, en de warme chocomel kan weer uit de kast.

Volledig scherm In de woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht heeft een windhoos in de nacht van woensdag op donderdag forse schade veroorzaakt in drie tot vier straten. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vier mensen gewond geraakt © ANP

