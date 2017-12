Onstuimige oudjaarsdag begint met een code geel en eindigt met regen

Grote brand in glasfabriek: 300 ton glas stroomt uit oven

30 december Bij een glasfabriek in Maastricht heeft deze middag een brand gewoed. De brand ontstond in een oven waaruit zo'n 300 ton vloeibaar glas is gestroomd. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer was uren bezig om het glas te koelen en de brand te blussen. Rond 19.30 uur werd het sein brand meester gegeven.