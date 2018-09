Onthoofd hondje zonder voorpoten in park blijkt konijn

VIDEO Doodgesto­ken 'Peerke' uit Eindhoven riep om hulp na steekpar­tij

11:56 De 38-jarige Eindhovenaar die dinsdagavond werd neergestoken in de wijk Bennekel-Oost is Peter Verhoeven, in de buurt bekend als Peerke. Hij werd zwaargewond gevonden voor het huis van zijn ouders en overleed later aan zijn verwondingen.