Ontmaskeraar Joran van der Sloot nu zelf bijna drie jaar de cel in

Recidive

Het is niet voor het eerst dat Van der Eem is veroordeeld. In 2008 mishandelde hij zijn vriendin met een koevoet, goed voor een voorwaardelijke taakstraf. Hij kreeg later twee maanden gevangenisstraf voor het bedreigen van zijn eigen ouders, vermoedelijk vanwege geldnood. In 2013 moest hij opnieuw achter de tralies, ditmaal vanwege een ramkraak bij een kledingzaak in Oosterbeek. Hij kreeg toen in hoger beroep tien maanden. Eenmaal weer vrij, ging hij dus door met de ramkraken. Tot hij vorig jaar september tegen de lamp liep.

Dat alles vond plaats na zijn medewerking aan een undercoveroperatie tegen Joran van der Sloot, opgezet door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Van der Eem had Van der Sloot leren kennen in een casino in Nijmegen en raakte daarna vertrouwd met hem. In zijn auto ontlokte hij Van der Sloot uitspraken over de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway. Van der Eem kreeg voor zijn medewerking aan de operatie 25.000 euro. De uitzending in februari 2008 zelf werd door bijna zeven miljoen mensen bekeken.

Kompaan

Van der Eem was niet de enige verdachte. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen met Edwin W. uit Arnhem tegen de pui van de juwelier in Apeldoorn zijn aangereden, om er vervolgens met geld vandoor te gaan. Een maand later was het weer raak bij dezelfde juwelier en werden sieraden gestolen. Ook in dit geval zou Van der Eem hebben samengewerkt met W. Van beiden is DNA-materiaal aangetroffen in de auto die gebruikt is bij de ramkraak. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot 36 maanden, waarvan acht voorwaardelijk.