Ontploffing blaast raamkozijnen Vlissingse flat twintig meter weg, één dode: ‘Het leek wel een bom’

De hulpdiensten rukten met veel eenheden uit. Met een hoogwerker werden bewoners uit hun appartementen gehaald. Een buurvrouw in badjas staat buiten te kijken. Ze is helemaal beduusd. ,,Ik lag al te slapen”, zegt ze. ,,De brandweer heeft mij uit mijn appartement gehaald. Ik ben even alles kwijt.” Een van de omwonenden rook kort voor de explosie een gaslucht.



Mevrouw van Hee, die in het complex woont: ,,Ik zat televisie te kijken, toen ik ineens een enorme knal hoorde. De flat kwam in beweging. Ik dacht eerst: ‘dat is een stevig vuurwerk.’ Ik ging eerst aan de achterkant kijken en toen ik terugkwam moest iedereen het gebouw uit. Ik weet niet wanneer ik weer naar binnen mag.”



Het was lange tijd nog niet duidelijk er iemand in het appartement aanwezig was op het moment van de ontploffing. ,,We zijn opgeschaald omdat er een ontploffing was in een flat. Daarom zijn er ambulances opgeroepen, maar we weten nog niet of die daadwerkelijk nodig zijn", aldus hoofdofficier van dienst Luigi Bellu eerder.



De brand trekt veel publiek, dat wordt op afstand gehouden. Inmiddels is de schade aan het appartement goed zichtbaar. De voor- en achtergevel zijn eruit geblazen door de explosie. Het raamkozijn ligt zo’n 20 meter verderop in een grasveld.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De bewoners van het flatgebouw worden opgevangen in de omgeving.