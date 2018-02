Ontslagen agent sleept collega voor de rechter

Om voor alles en iedereen duidelijk te maken doe de vork in de steel zit, heeft de agent een tas vol papieren meegenomen voor een interview met deze krant. Al het papierwerk dat de afgelopen 4,5 jaar is verzameld, zit erin. Zodat hij kan onderbouwen wat hij zegt, zoals hij tijdens zijn werk als politieman aan bureau Hoefkade in Den Haag ook moest doen. ,,21 jaar lang, hè. Ik ben zelfs in uniform getrouwd.''



Zijn zaak, die in juli 2016 door vrijspraak tot een einde kwam, krijgt nu een vervolg met de aangifte. Tegen de agent die wat de oud-diender betreft aan de basis stond van het einde van zijn carrière. ,,Je mag mij van alles beschuldigen, maar geld achteroverdrukken? Dat is zó onterecht. En dan ook nog met zo'n beschuldiging wegkomen? Dat kan niet.''



Nu is het wachten op het oordeel van het gerechtshof. Die beslist of het Openbaar Ministerie zijn voormalige collega moet vervolgen.

Motorhelm

Het begon allemaal op 9 september 2013. Al weet de diender daar dan nog niets van. Volgens het verhaal gaat een collega op zoek gaat naar een motorhelm. Hij denkt dat de oud-agent hem heeft en pakt tijdens de nachtdienst de moedersleutel om diens persoonlijke kast te openen. De helm is er niet, maar hij ziet wel op ooghoogte een volledig ingevulde bekeuring liggen.



Het bedrag moet voldaan zijn, maar in het systeem is er niks over te vinden en het geld is er niet. Raar, vindt deze man en hij stapt naar de chef. Die laat twee collega's een kijkje nemen in de kast. Verder gebeurt er niets, ze gaan weer aan het werk, net als de oud-agent. Dat blijft zo, tot eind november. ,,Weet je hoe erg dat voelt?'', zegt de ex-agent. ,,Maanden moet ik door dat bureau hebben gelopen terwijl zij naar mij keken: Kijk 'm eens, een corrupte agent.''

Vergeten