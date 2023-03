Ontslagen en 800 miljoen euro verlies: nieuwe tankterminal is al vóór de opening failliet

Het ‘grootste boerenpro­test ooit’ is zaterdag, maar zijn de demonstran­ten wel boeren?

Zaterdag vindt volgens Farmers Defence Force (FDF) de grootste boerendemonstratie ooit plaats in Den Haag. FDF organiseert de demonstratie met Samen Voor Nederland. Maar zeker niet iedereen is overtuigd van de kracht van deze demonstratie. ,,Het wij-gevoel van eerdere acties is er niet.”