Ontsnapte nertsen op straat in Best: ‘Wat als ze besmet zijn met het coronavirus?’

Een ‘ver-van-mijn-bedshow’ was de nertsenfokkerij in het Brabantse Best voor omwonenden. Tot duidelijk werd dat de dieren het coronavirus kunnen overbrengen. En er op het bedrijf af en toe een deurtje open bleef staan. ,,Help, er zit er eentje in de achtertuin.”

Het was hét onderwerp van gesprek op straat: ontsnapte nertsen. Weinig bewoners van de Bestse wijk Heivelden zagen ze met eigen ogen, maar iedereen kent de verhalen. Over een vrouw die er eentje uit de struiken zag schieten bij het uitlaten van de hond, bijvoorbeeld. Of het verhaal van Jago Lachmeijer, die vorige maand werd gebeten door een nerts die het had voorzien op zijn kippen. ,,En het was niet voor het eerst dit jaar dat ik er een zag”, zei hij toen.

Vangkooien geplaatst

Jago Lachmeijer uit Best ving een nerts die waarschijnlijk is ontsnapt uit een nabijgelegen nertsenfarm. © Privéfoto Waar de nertsen vandaan komen, lijkt duidelijk: van de fokkerij aan de Heuveleindseweg. Hoe het kan dat de dieren ontsnappen is dat ook, volgens de gemeente Best. ,,De oorzaak ligt in het onzorgvuldig sluiten van toegangsdeuren", schrijft het college van b en w na vragen van raadsleden. Als reactie daarop is personeel geïnstrueerd om beter op te letten. ,,En er zijn vangkooien geplaatst."

Zes meldingen over loslopende nertsen kwamen er dit jaar binnen bij de gemeente. Voorheen werden er ook af en toe nertsen gesignaleerd, maar volgens een woordvoerder zijn omwonenden nu ‘alerter’. Dat komt door corona, stelt Arnold Bosch. Hij woont al twintig jaar aan de rand van de wijk, hemelsbreed een paar honderd meter verwijderd van de fokkerij. ,,Die dieren waren een ‘ver-van-mijn-bedshow’", zegt hij. ,,Tot deze zomer.”



Toen werd duidelijk dat nertsen besmet kunnen raken met het virus én het kunnen overbrengen. Volgens Bosch was dat ook het moment waarop de gezamenlijke appgroep van zo'n 250 buurtbewoners ‘ontplofte’. ,,Je ziet ineens berichtjes voorbij komen met ‘help, er zit er eentje in de achtertuin’. Het is één ding dat je af en toe wat last heb van de geur van de farm. Dat wisten we toen we hier gingen wonen. Maar als er verspreiding van ziekte bij komt kijken, wordt het een ander verhaal.”

Nertsen en ratten

Toch klinken er ook andere geluiden. Volgens de beheerder van de bewuste app - die niet met naam op deze site wil - zitten ‘er twee kanten aan het verhaal’. Hij loopt elke dag langs de fokkerij en heeft nog nooit een loslopende nerts gezien. ,,Het is zeker geen plaag. Als we in de buurt ergens last van hebben is het eerder van ratten dan van nertsen.”

Een buurvrouw schrijft dat juist óók toe aan de nertsenfarm. In haar achtertuin krioelde het deze zomer naar eigen zeggen van het ongedierte. ,,Ik vermoed dat ze afkomen op het voedsel dat verderop op de fokkerij te vinden is.” De vrouw vreest dat er in het kielzog van de beesten ook nertsen volgen en vindt dat de gemeente moet optreden tegen ratten. Die zegt echter ratten niet te bestrijden, maar enkel ‘info te geven over wat mensen zelf kunnen doen’. ,,Ik maak me zorgen”, aldus de vrouw, die anoniem wil blijven. ,,Wat als de nertsen toch besmet blijken met corona? Er lopen hier kinderen en huisdieren rond.”

Alle fokkerijen dicht

De eigenaar van de nertsenfarm wilde niet reageren voor dit verhaal. De gemeente Best benadrukt dat het bedrijf wekelijks wordt gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit op coronabesmettingen en dat tot op heden alle tests negatief waren. Als gevolg van uitbraken op bedrijven elders in het land, maakte het kabinet eerder bekend in maart volgend jaar een einde te maken aan de nertsenfokkerij in Nederland. Eigenlijk zou dat pas in 2024 gebeuren.

Bosch spreekt van ‘goed nieuws’. Hij opperde eerder zelfs - als gevolg van de ontstane commotie - om als omwonenden te kijken of het mogelijk zou zijn om het bedrijf uit te kopen. ,,Maar inmiddels zijn we dus ingehaald door de politiek.” Wel blijven hij en sommige buren de farm de komende tijd mijden, zegt hij. ,,Ik zit qua leeftijd in de risicogroep, mijn buurman heeft astma. Dan ga ik die farm niet opzoeken zo lang het virus rondwaart.” Met een knipoog: ,,We nemen wel een andere route als we gaan fietsen of wandelen.”

