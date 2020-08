‘Ontsnapte tbs'er Henk Ernst pleegde gisteren overval op Aldi in Den Helder’

De al weken voortvluchtige tbs’er Henk Ernst is vermoedelijk de man die gisteren een overval pleegde op een Aldi-supermarkt in het Noord-Hollandse Den Helder. Dat meldt de politie, die vanavond in Opsporing Verzocht nieuwe beelden van de crimineel laat zien in de hoop dat tips leiden tot zijn aanhouding.

De 61-jarige Henk Ernst, die al sinds 4 juli gezocht wordt, is een beruchte crimineel die gewapende overvallen, afpersingen, een gijzeling, inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met tbs en zat in de laatste fase van dat tbs-traject in resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam. De tbs’er was met verlof. Op 4 juli werd Ernst in de Zeeuwse plaats Zoutelande gezien toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de tbs’er wist te ontsnappen.

De politie weet vrijwel zeker dat Ernst gisteren opnieuw heeft toegeslagen, zo rond 20.00 uur bij de Aldi-supermarkt aan de Vrede en Vrijheid in Den Helder. Volgens getuigen bedreigde de overvaller een medewerker van de Aldi en ging hij er vervolgens vandoor met onbekende buit. De politie startte direct een zoektocht in de omgeving, onder meer met behulp van een helikopter.

Zeeland

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie is nu al bijna twee maanden naar Ernst op zoek. Het lijkt erop dat hij de afgelopen periode in ieder geval langere tijd in de provincie Zeeland is geweest, waaronder Renesse. Om die reden werd daar een speuractie opgezet en werd via Burgernet een oproep verspreid met het signalement van de man, plus de waarschuwing hem vooral niet zelf te benaderen. In het signalement was overigens sprake van een snor, die Ernst op eerder verspreide foto’s nog niet had.

Henk Ernst is 1,86 meter lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Op de laatst bekende beelden van hem draagt hij een lichte broek, een geblokt overhemd, donkere schoenen en een donkere jas. De politie vermoedt dat hij in de buitenlucht slaapt. Hij heeft inmiddels zijn haar zwart geverfd, maar zijn grijze haar is nog zichtbaar. Als vermomming draagt hij soms een bril.

Wie Ernst heeft gezien, of weet waar hij verblijft, kan direct contact opnemen met de gratis opsporingstiplijn via 0800-6070. Benader hem niet zelf, benadrukt de politie.