Ontsnapte tbs’er Ronald van Z. opgepakt in internetcafé in Parijs

UPDATENIJMEGEN / PARIJS De tbs’er Ronald van Z., die vrijdag ontsnapte tijdens begeleid verlof in Nijmegen, is woensdag door de politie opgepakt in Parijs, bevestigt zijn advocaat Job Knoester.

Op het moment van zijn aanhouding om 18.35 uur deze woensdagavond bevond hij zich in een internetcafé. De 40-jarige tbs’er was sinds vrijdag voortvluchtig. Hij ging toen op de fiets boodschappen doen en nam het hazenpad. Maandag verspreidde de politie zijn volledige identiteit met foto. Van Z. werd in samenwerking met de Franse politie getraceerd en opgepakt.



Van Z. verklaarde eerder dat hij was ondergedoken vanwege misstanden in de Pompekliniek in Nijmegen. De instelling zou onderbezet zijn waardoor het personeel het te druk heeft voor goede begeleiding. Hierdoor worden verloven te vaak uitgesteld, aldus de tbs’er. Hij wilde dat sommige personeelsleden vertrekken en vond onder meer dat er te weinig mogelijkheden voor verlof waren.

Terugkeer naar Nijmegen onzeker

Volgens woordvoerder Arend-Jan Alberts is de Pompekliniek in Nijmegen op de hoogte gesteld van de aanhouding van Ronald van Z. Of de tbs’er weer terug kan keren in de kliniek na alles wat gebeurd is, weet Albers niet. ,,Daar willen we nu ook niet op reageren.’'

De vraag waar de betrokken patiënt naartoe gaat als hij terugkomt uit Frankrijk ligt, volgens Alberts, bij de Divisie Individuele Zaken van het ministerie.

Geen nieuwe delicten