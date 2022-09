Ontsporing trein bij Weert kwam door aanrijding, geen gewonden onder honderden passagiers

Het voorste deel van de trein is ontspoord. Dat treinstel staat nog wel rechtop, wat ook te zien is op beelden van lokale media. De trein ontspoord door een aanrijding, meldt ProRail. Waarmee is nog niet bekend. Op de vraag of de aanrijding kwam doordat er bijvoorbeeld iets op het spoor is gelegd, wil de woordvoerder van de spoorbeheerder niet ingaan. ,,Het onderzoek loopt nog. We kunnen er nu nog geen uitspraken over doen.” Op beelden is een ijzeren staaf op het spoor te zien. Het is nog onduidelijk of deze met de ontsporing te maken heeft.