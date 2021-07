Ontucht met dochters kwam aan het licht door ‘Week van de Lentekriebels’ op school

42-jarige Veenenda­ler krijgt 70 uur taakstraf na het jarenlang slaan van eigen kinderen

6 juli Een 42-jarige man uit Veenendaal die jarenlang zijn eigen kinderen mishandelde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 70 uur. Dit deed hij in de periode vanaf 2007 omdat hij van mening was dat een corrigerende tik in de opvoeding prima zou zijn.