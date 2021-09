Ontwerper Holocaust Namenmonument: ‘Het is een waarschuwing’

Daniel Libeskind (75) was in 2011 in Nederland om de Nooit meer Auschwitz-lezing te geven. Hij werd meteen rondgeleid in het Wertheimpark in de Plantagebuurt. Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, vertelde hem daar dat hij een nationaal Holocaustmonument wilde laten bouwen. Libeskind bood aan om een ontwerp te maken, waarop Grishaver uitbracht: ,,We hebben geen geld. We zijn een particulier comité.”