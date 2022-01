Onverwacht toch cao-akkoord ziekenhuispersoneel

Na maanden van onderhandelen is vanavond onverwacht een akkoord bereikt over een cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Dat melden de zorgbonden FNV en CNV. Vlak voor kerst klapte het overleg nog na een zevende onderhandelingsronde.

Afgesproken is nu dat per 1 januari van dit jaar de lonen ten minste 2 procent omhooggaan, met een bodem van 90 euro, aldus het CNV. Alle medewerkers krijgen een eenmalige uitkering van 250 euro bruto. Ook wordt onregelmatig werken beter beloond: ,,Over bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten wordt de vergoeding verdubbeld en ook de regeling voor de onregelmatigheidstoeslag wordt verbeterd”, meldt het CNV.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het aanpakken van de werkdruk, onder meer over het ‘recht op onbereikbaarheid’ voor medewerkers die niet staan ingeroosterd.

,,We hebben zowel afspraken in centen als procenten gemaakt”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. De huidige cao was een halfjaar geleden al verlopen. Deze nieuwe cao loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023.

Achterban

De derde zorgbond, NU’91, die verpleegkundigen en verzorgenden vertegenwoordigt, sluit zich niet bij het akkoord aan. Een woordvoerder noemt het bereikte resultaat ‘te slecht’ en zegt dit niet te zullen voorleggen aan zijn achterban. Deze bond rekent voor dat de ziekenhuizen 2 procent loonsverhoging bieden over 19 maanden, wat neerkomt op ‘nog geen 1,3 procent op jaarbasis’.

,,Tijdens de pandemie is, en wordt nog steeds, het uiterste van de verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd. Toch staan zij nu weer achteraan. Het is tijd voor een passende waardering”, zegt voorzitter Stella Salden van NU’91. Van de leden van deze bond werken er rond de 10.000 in de ziekenhuizen.