Onvoorstelbaar grote hoeveelheid drugs in Rotterdam en Antwerpen gevonden: 160 ton coke in 2022

In de havens van Rotterdam en Antwerpen is vorig jaar een onvoorstelbaar grote hoeveelheid cocaïne gevonden. In totaal werd door de Nederlandse en Belgische douanediensten ruim 160 ton (oftewel 160.000 kilo) coke gevonden: een gezamenlijk record. Verreweg het meeste werd in Antwerpen gevonden.

Het Hit And Run Cargo (HARC)-team onderschepte vorig jaar 46.789 kilo cocaïne met een straatwaarde van 3,5 miljard euro in het havengebied van Rotterdam, meldt het Openbaar Ministerie. Dat is beduidend minder dan in het recordjaar 2021 toen nog 72.808 kilo in beslag werd genomen.

Die drugs hadden een straatwaarde van meer dan 5 miljard euro. Hugo Hillenaar, de Rotterdamse hoofdofficier van justitie, is tevreden met de resultaten. ,,Ik word blij van elke gram die niet op de markt komt.”

Er werden vorig jaar ook minder (241) zogenoemde uithalers aangehouden, mensen die drugs uit een container proberen te halen. In 2021 werden er nog 400 in de kraag gevat.

Kleine vondsten

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van gedane vondsten lag in 2022 hoger in vergelijking met een jaar eerder. In totaal werden 71 onderzoeken gestart tegen 38 in 2021.

Opvallend is dat er afgelopen jaar vooral meer relatief kleine partijen werden onderschept. In totaal waren er 89 vangsten van partijen onder de 100 kilo. In 2021 waren dit er 69.

Het OM denkt dat het aantal kleine vondsten zou te maken kunnen hebben met risicospreiding door criminelen. Toch werden in 2022 nog altijd 17 vondsten gedaan van boven de 1000 kilo, tegen 22 keer in 2021. In dat jaar werden vier partijen aangetroffen waarbij de wijzer van de weegschaal zelfs boven de 4000 kilo uitkwam.

De grootste partij van 2022 was 2814 kilo tussen een lading bevroren vis uit Ecuador.

Veruit de meeste onderschepte drugs is cocaïne. Maar er werden ook andere verdovende middelen aangetroffen, zoals 2426 kilo heroïne, 3149 kilo cannabis en 100 kilo ecstasy.

Wat is HARC?

HARC is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam. Het team werd rond de eeuwwisseling opgericht om door middel van het gezamenlijk verzamelen van informatie de drugssmokkel in Rotterdam tegen te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.