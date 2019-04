Onweer en zware windstoten trekken over Nederland

EU verplicht lidstaten om wasberen te bestrijden

19:34 De EU dwingt alle aangesloten lidstaten om jacht te maken op de wasbeer zodra de exoot nageslacht krijgt in een land. Dat is afgesproken in artikel 17 van de Europese verordening ‘invasieve uitheemse soorten’. De petitie tegen de voorgenomen jacht op de wasbeer in Limburg heeft dan ook weinig zin, want Nederland is verplicht om de wasbeer te bestrijden.