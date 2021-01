‘Onze basisscholen hoeven de eindtoets in groep 8 niet verplicht af te nemen’

Twintig schoolbesturen - verenigd in Leve het Onderwijs - roepen een manifest op om de eindtoets niet te verplichten. Ze vinden dat hun scholen en leerkrachten zélf moeten bepalen voor welke kinderen de toets meerwaarde heeft. Alleen als er bijvoorbeeld twijfel is over het schooladvies of in overleg met ouders moeten scholen ervoor kunnen kiezen die af te nemen.



De eindtoets is echter wettelijk verplicht. Inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie, Alida Oppers, zei juist gisteren in deze krant dat de eindtoets dit jaar wél moet doorgaan. ,,Dan wéét je in elk geval hoe de leerlingen en het onderwijs ervoor staan", zo luidde haar argument.



Die oproep schoot bij de schoolbesturen in het verkeerde keelgat, temeer omdat zij de inspectie en het ministerie maandag al over het manifest informeerde. Zij vinden dat er veel te weinig vertrouwen is in de deskundigheid van basisscholen en leerkrachten. ,,De leerkracht is de enige die kan beoordelen of een eindtoets voor een leerling nodig is", stelt Helma van der Hoorn, bestuurder van Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS) en mede-initiatiefnemer van het manifest. ,,Alle leraren weten prima waar hun leerlingen staan, ook met thuisonderwijs. Daar is die eindtoets echt niet voor nodig.”