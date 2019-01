Onze F16's vliegen vanaf deze week op frituurvet

Vorig jaar juli testte de vliegbasis twee weken met een F-16 op kerosine, waaraan 5 procent zogenaamde BioFuel was toegevoegd. Die brandstof wordt in de Amerikaanse staat Californië gemaakt en was, omdat het niet op grote schaal werd geproduceerd, een stuk duurder dan reguliere brandstof.



Het toestel presteerde op het mengsel even goed als op de normale kerosine, liet het ministerie van Defensie na de proef weten. Wegens gebrek aan de brandstof werd de proef destijds beëindigd. De bedoeling was echter om tegen het einde van het jaar alle F-16's op het mengsel te laten vliegen. Nu is het zover.



Dat is mogelijk geworden omdat de duurzame brandstof goedkoper is geworden, meldt het ministerie. Door de toevoeging van de biokerosine wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Het percentage biokerosine moet de komende jaren toenemen. In 2050 wil Defensie 70 procent minder afhankelijk zijn van fossiele brandstof.