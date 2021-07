Onze infantiele houding ten aanzien van regels zal ook op een kinderachtige manier getackeld moeten worden

Twentse buitenland­rei­zi­gers boos: ze moeten eerst in eigen land op reis voor pcr-test

14:26 ENSCHEDE - Twentenaren die op vakantie gaan naar een land waarvoor ze een negatieve pcr-test nodig hebben, zijn boos: een gratis test is in deze regio nog niet te krijgen. Ze moeten naar Lelystad, Groningen, Hardenberg of Deventer.