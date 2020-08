Onze zorghelden slecht betaald? Dat is maar hoe je het bekijkt

Video Grote brand op industrie­ter­rein Numansdorp

18 augustus Op een industrieterrein in het Zuid-Hollandse Numansdorp heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. De brand brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Chr. Huygenstraat, ten noorden van het dorp, en sloeg over naar een achterliggend pand. Om 03.20 uur was de brand onder controle.