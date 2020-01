Ook Amsterdams vuurwerkverbod snel dichterbij

Familie Allahu Ak­bar-roe­per woest op GGZ na Tha­lys-pa­niek: ‘Ze wilden hem niet opnemen’

16:51 Het incident in een Thalys-trein op Rotterdam Centraal vanochtend, waarbij een 28-jarige man voor paniek zorgde door luidkeels ‘Allahu Akbar’ te schreeuwen, is het gevolg van nalatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat stelt zijn familie. Volgens de zus van de verdachte heeft GGZ-instelling Altrecht hem gisteren nog bewust laten lopen na een ander geweldsincident. ,,We zijn ten einde raad.”