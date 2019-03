Ook berichten op telefoons ambtenaren mogen nu worden ingezien

Volgens de raad valt onder de WOB alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard, ongeacht op welke gegevensdrager die zijn opgeslagen. Als WhatsAppberichten of sms'jes zijn verstuurd of ontvangen in het kader van werk, vallen die daarom onder de wet, die vooral journalisten gebruiken om overheidsinformatie te kunnen inzien.