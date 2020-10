Ook Bonaire neemt afscheid van Zwarte Piet bij inkomst Sint

Marechaus­see neemt afstand van medewerker die mars houdt tegen ‘ritueel kindermis­bruik’

18 oktober De Koninklijke Marechaussee (KMar) is zeer ontstemd over de actie van een medewerker. Die roept collega's op eind volgende maand een mars te lopen tegen kindermisbruik en flirt daarbij met bekende complottheorieën. De KMar neemt afstand van de actie en gaat in gesprek met de opperwachtmeester.