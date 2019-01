‘Ook de overheid krijgt geen vat op stuwmeer schadeclaims gaswinning’

Nashville-initiator: ‘Kerken zwegen bij na­zi-ideologie, bij gen­der-ideologie gebeurt dat weer’

5:00 Een van de Nederlandse initiatiefnemers van de Nashville-verklaring haalt de Tweede Wereldoorlog erbij in de verhitte discussie over het fel bekritiseerde pamflet: ,,We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak”, zegt voormalig predikant Piet de Vries (62), ook verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.