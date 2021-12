Ook gezonde jonge kinderen kunnen coronaprik krijgen, kabinet volgt advies Gezondheidsraad

videoOok kinderen tussen de 5 en 11 jaar krijgen een vaccin tegen corona. Het kabinet neemt het Gezondheidsraadadvies over en start in januari met de prikronde voor kinderen tot twaalf. De ouders beslissen er zelf over.

Vanaf half januari krijgen alle kinderen van 5 tot 12 een uitnodiging voor de coronavaccinatie. ,,Het belang van kinderen staat voorop, de ouders beslissen uiteraard zelf,” aldus demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) na afloop van de ministerraad.

Net als bij volwassenen zou vaccinatie op vrijwillige basis plaats moeten vinden: het vaccin moet beschikbaar worden voor (de ouders van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar ‘die dat willen’. ‘De Gezondheidsraad vindt het van belang dat er begrijpelijke informatie is voor ouders en kinderen en dat alle vormen van drang vermeden worden. De raad vindt dat de keuze om al dan niet gebruik te maken van het aanbod van vaccinatie niet mag leiden tot uitsluiting vanschool of sociale uitsluiting van kinderen.’

De Jonge benadrukt dat het een vrije keuze is voor de ouders: ,,Maar het is wel verstandig om te doen. Behalve de directe gezondheidswinst kun je zo ook helpen voorkomen dat kinderen last hebben van schoolsluitingen of andere contactbeperkende maatregelen, dat weegt dat ook mee. Maar het primaire belang is de directe gezondheidswinst voor kinderen.”

Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen met ernstige gezondheidsproblemen een vaccin tegen corona aan te bieden. Een besluit over hun gezonde leeftijdsgenootjes werd toen nog vooruitgeschoven. ,,Voor gezonde kinderen is de afweging complex”, zei voorzitter Bart-Jan Kullberg toen.

Die afweging is nu alsnog gemaakt. ‘Uiteindelijk is de verhouding tussen gezondheidswinst en mogelijke bijwerkingen voor het individuele kind voldoende gunstig’, schrijft de raad. Dat advies lijkt overeen te komen met de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Die vindt dat ouders zelf moeten kunnen kiezen of kinderen tot 12 jaar ook het coronavaccin krijgen. Het kabinet wil de coronaprik vooralsnog reserveren voor de kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar.

Het kindervaccin van Pfizer, dat een lagere dosering heeft en net als bij volwassenen in eerste instantie bestaat uit twee doses, beschermt volgens onderzoek waaruit de Gezondheidsraad citeert voor ongeveer 90 procent tegen een coronabesmetting. Het vaccin is eerder al veilig bevonden door medicijnwaakhonden EMA en CBG.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Jeffrey Groeneweg

Uitzonderingen

De Gezondheidsraad constateert in het advies dat Covid-19 bij de meeste kinderen zeer mild verloopt. Maar er zijn uitzonderingen. Tot nu toe belandden in Nederland 103 kinderen met corona in het ziekenhuis. Ook is er een onbekend aantal kinderen dat met een acute ontstekingsreactie (MIS-C) in het ziekenhuis terechtkwam. De Gezondheidsraad schat dat het gaat om 150 kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.

De raad wijst bovendien op het risico van long covid bij kinderen. Onbekend is hoeveel kinderen door deze langetermijngevolgen getroffen worden, daarnaar loopt nog volop onderzoek. De Gezondheidsraad denkt dat het gaat om ‘minder dan 5 procent’ van het aantal besmettingen.

Een laatste aspect dat wordt meegenomen als voordeel van inenting, is dat het beschermt tegen ‘indirecte ziektelast’, die bijvoorbeeld optreedt door schoolsluiting en quarantaine.

Volledig scherm Een jonge inwoner van Terschelling krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Kinderen boven de elf worden nu al gevaccineerd. Foto ter illustratie. © ANP

Bijwerkingen

Tegenover de gezondheidswinst staan volgens de raad relatief beperkte nadelen. De meest voorkomende symptomen en reacties bij jonge kinderen zijn pijn op de plaats van de injectie (ongeveer 70%), vermoeidheid (ongeveer 40%) en hoofdpijn (ongeveer 30%). Minder voorkomende reacties zijn zwelling en roodheid op de plaats van injectie en spierpijn. De gerapporteerde bijwerkingen waren mild tot matig van ernst en traden vaker op na de tweede dosis. De bijwerkingen verdwijnen meestal binnen een tot twee dagen, schrijft de raad.

De kans op zeldzame bijwerkingen, zoals myocarditis (ontsteking van de hartspier) is aanwezig, maar volgens de raad zeer laag. Daar zijn nog geen grote vervolgonderzoeken naar gedaan. ‘Gebaseerd op de ervaring bij een zeer groot aantal volwassenen en 12-17-jarigen wereldwijd, en mede gezien het feit dat 5-11-jarigen een derde van de dosering krijgen, is de verwachting dat eventuele zeldzame bijwerkingen beperkt zullen zijn.’

Tenslotte merkt de raad nog op dat de vaccinatie van kinderen ook kan bijdragen aan het remmen van de verspreiding onder de rest van de bevolking, doordat vaccinatie ook de kans op transmissie verkleint. De Gezondheidsraad noemt dit ‘een bijkomend voordeel’.

Dierbaren

De Kinderombudsman noemt het in een reactie goed dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Wel noemt het instituut het belangrijk dat de keuze om de prik niet te nemen geen nadelige gevolgen mag hebben voor een kind.

Volgens de Kinderombudsman zijn er niet alleen medische redenen voor het vaccineren van jonge kinderen. Zo zijn er kinderen die angst hebben voor besmetting, of van wie naasten misschien kwetsbaar zijn voor het virus. ,,Deze kinderen kunnen door een vaccinatie de risico’s verminderen om hun dierbaren te besmetten of de angst wegnemen om zelf ziek te worden. Ook kan een vaccinatie hen een groter gevoel van veiligheid en meer bewegingsvrijheid geven.”

Ook kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, kan leven met het advies van de raad. ,,Het moet een vrije keuze voor ouders zijn. Gezonde kinderen lopen zo’n kleine kans om in het ziekenhuis te belanden door het coronavirus, dat we niet naar een vorm van drang of dwang toe moeten gaan”, zegt Illy. Hij kan zich voorstellen dat er omstandigheden zijn waardoor kinderen en hun ouders de prik willen. ,,Omdat er een kwetsbaar gezinslid is, of omdat opa en oma een rol spelen in de opvang en opvoeding van de kleinkinderen. Het is vastgesteld dat het vaccin veilig is voor kinderen.”

