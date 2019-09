‘Ook in Nederland klachten door e-sigaret’

14-jarige Groningse na vermissing weer terecht

13 september De vermiste 14-jarige Emily M. is weer terecht. De Groningse leek vier dagen van de aardbodem verdwenen te zijn. ‘Ze is in goede gezondheid in de stad Groningen aangetroffen’, meldt de politie via Twitter. Agenten gaan met het meisje in gesprek, om te achterhalen waar ze de afgelopen dagen is geweest.