‘Ook in Nederland onveilige escaperooms’

Na het drama in een Poolse escaperoom zijn er onder spelers in Nederland zorgen. Hoe veilig is het superpopulaire uitje voor collega’s en vrienden, dat bijna iedereen weleens speelde? ,,Dit kan ook in Nederland.”

Bij Breakout Room in Den Bosch werd bij het boeken voor het eerst gevraagd naar de veiligheid. Eigenaar Mels Verstappen merkt eraan dat het drama in Polen ook in Nederland weerslag heeft. Vijf meisjes vonden daar de dood in een escaperoom waar brand uitbrak, maar de vluchtwegen niet op orde waren en brandbare materialen te vinden waren.

Verstappen, ook eigenaar van een bedrijf in brandveiligheid, kan ongeruste bezoekers geruststellen: uit zijn escaperoom kan bij nood iedereen ontsnappen, onder meer dankzij speciale magneetsloten op de deuren, die direct open kunnen.

Brandmelder

Quote Ik kreeg een keer een deurklink in mijn handen geduwd, om naar buiten te komen als er paniek uitbrak Mike van Hoenselaar Lang niet overal in Nederland zijn zulke voorzorgsmaatregelen genomen, zegt brandveiligheidsexpert Jeroen Jansen van Brandveilig NL. ,,Wat in Polen is gebeurd, kan absoluut ook hier gebeuren,’’ zegt hij stellig. ,,Bij escaperooms worden mensen in een hokje gepropt die moeten proberen naar buiten te komen. Dan is brandveiligheid een groot probleem.”



Dat leidt niet overal tot goede maatregelen. ,,Ik ben zelf in meerdere escaperooms geweest en heb me verbaasd. Zelfs zo’n simpel dingetje als een brandmelder ontbrak.”



Ondertussen komt de brandweer lang niet altijd controleren - zij weten zelfs niet altijd dat een escaperoom is geopend. ,,Zeker niet als dat gebeurt in een bestaand pand. Ondernemers hebben bij meer dan vijftig aanwezigen een meldplicht bij de brandweer, maar lang niet iedereen houdt zich daar aan.”

Cellencomplex

Daarbij is er geen eenduidige regelgeving, weet ook Verstappen die naast zijn escaperoom ook een bedrijf heeft dat zich bezighoudt met brandveiligheid: ,,Onze escaperoom was de zevende die in Nederland openging. In eerste instantie kregen te horen dat we het moesten beveiligen als een cellencomplex. Maar wij sluiten mensen natuurlijk niet tegen hun wil op.’’



Inmiddels is het fenomeen bekender, sinds de opening van het eerste Nederlandse exemplaar in 2013 zijn er inmiddels 764 kamers op 399 locaties bekend bij een website voor liefhebbers, Escapetalk. Een ander platform gaat uit van meer dan 800. Het is een van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland. Maar één set regelgeving voor escaperooms in heel Nederland is er nog steeds niet.

Verschillen

Platform Escape Rooms Nederland kent ook de verschillen in regelgeving en controle in verschillende gemeentes en regio’s. Oprichter Mike van Hoenselaar zegt dat de veiligheid in Nederland beter is geregeld dan in Polen, maar zag desondanks gekke dingen tijdens zijn 300 bezoeken.

,,Ik kreeg een keer een deurklink in mijn handen geduwd, om naar buiten te komen als er paniek uitbrak.” En er was die keer dat een sleutel verstopt lag bij elektriciteit. ,,Deuren kunnen ook niet altijd van binnenuit open. Of dat onwetendheid is, of onkunde, dat weet ik niet.”

‘Toch wel eng’