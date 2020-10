Ook kleinere steden in regio kleuren rood: Kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

Dat blijkt uit de nieuwe weekupdate van het RIVM. Niet alle overlijdensgevallen vonden ook daadwerkelijk de afgelopen week plaats, sommige meldingen dateren van langer geleden.

Het aantal besmettingen in grote delen van Gelderland, Noord-Oost-Brabant, Noord-Limburg en de Utrechtse Heuvelrug blijft ook toenemen. Dat gebeurt niet langer alleen in grote steden als Arnhem en Nijmegen, ook in kleinere steden en dorpen wint het virus terrein.



In Tiel, Ede, Doetinchem, Overbetuwe en Ede kwamen er de afgelopen dagen een flink aantal besmettingen bij. Ook in Heumen kwamen er in korte tijd veel besmettingen bij. In de afgelopen twee weken ging het om 70 nieuwe besmettingen, waarmee de gemeente donker kleurt op de kaarten van het RIVM. Nijmegen kent nog altijd de meeste besmettingen, maar dat zijn er minder dan vorig week. De stad lijkt over de de piek heen te zijn, terwijl in Arnhem de cijfers gelijk blijven. In totaal waren er 2168 besmettingen, weer flink meer dan de 1499 van vorige week



Bekijk op de kaart hieronder hoe het zit in jouw gemeente:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zes sterfgevallen

In een week tijd werden er zijn er 6 sterfgevallen in ons gebied gemeld. Het gaat om inwoners van Arnhem (1), Ede (1), Heumen (2), Boxmeer (1) en Nijmegen (1). Een week eerder waren dat er zeven. In die week werden echter ook een flink aantal correcties van het RIVM doorgevoerd.



In de afgelopen week werden er 24 mensen in het ziekenhuis opgenomen. De meeste patiënten kwamen uit Nijmegen (5), Ede (3) en Arnhem (3). Vorige week werden er 19 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus.

Veel besmettingen in Utrechtse gemeenten

Opvallend is dat in de provincie Utrecht het aantal besmettingen hard stijgt. Dat gebeurt vooral in de stad Utrecht, maar ook in Veenendaal en op de Utrechtse Heuvelrug stijgt het aantal besmettingen hard. Alleen in Rhenen valt het aantal besmettingen nog mee.

Landelijk

Landelijk gezien neemt het aantal besmettingen al sinds begin september fors toe. Toen werden per week zo'n 5000 positieve tests vastgesteld. Dat aantal ligt inmiddels dus ruim vijf keer zo hoog. Het aantal ziekenhuisopnamen lag afgelopen week ongeveer zes keer zo hoog als toen. Qua overlijdens is het verschil iets minder hoog, dat zijn er nu drie a vier keer zoveel als toen.



Vergeleken met de eerste golf ligt het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdensgevallen nog wel fors lager. Op het hoogtepunt gingen er toen in een week tijd bijna 4000 mensen het ziekenhuis in en overleden er enkele honderden per dag na een positieve coronatest.



Bekijk op de kaart hieronder hoe het zit in heel Nederland:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Positieve tests

Tussen 28 september en 4 oktober werden ruim 222.000 tests afgenomen door de GGD, een flinke stijging ten opzichte van een week eerder. Ongeveer 9,1 procent van de tests levert een positieve uitslag op. Dat was vorige week 8,0 procent.



Voor de registratie van het aantal ziekenhuisopnamen is het RIVM deze week overgestapt op een andere bron, stichting NICE. Niet meer het aantal nieuwe gevallen wordt gemeld, maar het aantal bedden dat bezet wordt.



Op de ‘normale’ afdelingen van de ziekenhuizen lagen vanochtend om 10.00 uur 803 coronapatiënten. Een week eerder om dezelfde tijd waren dat er 501. Ook het aantal ic-opnames haalt het RIVM op bij de stichting NICE. Dat ging van 100 naar 122.



Die cijfers verschillen enigszins van de getallen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, dat ook dagelijks met een update komt. Zij melden vandaag dat er 190 covidpatiënten op de ic liggen en 785 op andere afdelingen. ,,Het aantal opgenomen covidpatiënten blijft snel stijgen", zegt woordvoerder Ernst Kuipers. ,,We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten. Dit noopt ziekenhuizen op tal van plaatsen tot het afschalen van reguliere zorg.”

Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus: