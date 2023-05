Ook Moederdag wordt warm en zonnig: kwik richting 22 graden

In bijna heel het land is het zaterdag ruimschoots 20 graden geworden. Alleen vlak aan zee was het enkele graden kouder. De hoogste waarden zijn gehaald in het zuiden en oosten van het land. In Eindhoven werd het 23,2 graden en in Enschede was het net 23,0 graden. ,,Veel warmer dan dit gaat het niet meer worden en vanaf een uur of 17 gaat de temperatuur weer langzaam dalen”, laat meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline weten. ,,Toch is het ook slim om in de loop van de middag de regenradar in de gaten te houden. In de namiddag en avond kan een enkele (onweers)bui voorkomen.”

Ook zondag begint zeer aangenaam met weinig wind en veel ruimte voor de zon. Het is ook zeker niet koud met temperaturen die in de vroege ochtend al uitkomen tot ruim boven de 10 graden. De middag verloopt met fraai lenteweer want de zon schijnt uitbundig. De temperatuur stijgt naar 18 tot 22 graden. ,,Het wordt een schitterende dag!”, meent de weerman.

‘Heerlijk weer om er met het gezin op uit te gaan voor Moederdag’

In de middag ontstaan, net zoals zaterdag, verspreid over het land enkele stapelwolken. Van Straaten: ,,Het verschil is echter dat ze op zondag op een wat uitgebreidere schaal uitgroeien tot felle regen- of onweersbuien. De meeste buien zijn voor het binnenland, maar ook in de kustprovincies kan een enkele bui voorkomen. Toch zullen er ook veel droge momenten zijn waarbij de zon volop schijnt. Daarmee is het vaak heerlijk weer om met het gezin eropuit te gaan voor Moederdag.”

Maandag is het iets frisser dan zondag met rond het middaguur een temperatuur van een graad of 14. Daarnaast trekken maandag enkele buien over het land. Toch zullen de droge momenten overheersen waarbij de zon af en toe schijnt.

Na woensdag lopen temperaturen weer op

Een noordenwind laat de temperatuur dinsdag nog verder dalen. Het wordt dan slechts 12 graden aan zee tot een graad of 16 in het oosten. Ook woensdag is het nog een stuk frisser dan normaal voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 tot 15 graden. ,,Normale waarden voor halverwege mei liggen tussen 16 en 20 graden”, legt Van Straaten uit.

Na woensdag lopen de temperaturen weer op en mogelijk komen we in de loop van het weekend weer uit rond de 20 graden in grote delen van het land. Veel neerslag staat er vanaf woensdag niet meer op het programma. De dagen verlopen vaak droog en de zon komt regelmatig tevoorschijn.