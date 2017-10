Ook na aanhouding Michael P. komt politie niet dichter bij Anne Faber

De politie had gehoopt dat met de aanhouding van Michael P. de vermiste Anne Faber snel gevonden zou worden. Maar ruim een dag later is er nog steeds geen spoor van de 25-jarige Utrechtse en gaat de zoektocht woensdag onverminderd door.

Nadat de 27-jarige Michael P. uit Zeewolde maandagmiddag werd aangehouden op het terrein van de forensische psychiatrische kliniek in Den Dolder was er bij familie en vrienden van Anne Faber hoop. Zou de man, opgepakt wegens het vermoeden van betrokkenheid bij haar verdwijning, iets kunnen of willen zeggen over de verblijfplaats van hun Anne? Het antwoord daarop is vooralsnog negatief. P. houdt in de verhoorkamer zijn kaken stijf op elkaar.

Afgesloten van buitenwereld

Ook zijn advocaat Niels Dorrestein zegt niets, omdat zijn cliënt volledig is afgesloten van de buitenwereld. Of er sporen van Anne zijn gevonden in de kamer van P. is niet duidelijk. Medewerkers van de forensische opsporingsdienst zijn de hele dag druk geweest met het sporenonderzoek in en rond zijn kamer.

En dus zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Is er mogelijk een tweede verdachte? En heeft P. eventueel de beschikking gehad over een auto? De gevonden fiets, tas en jas zijn namelijk op verschillende plekken gevonden, op flink wat afstand van elkaar. ,,We hebben momenteel één verdachte”, zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens nadrukkelijk. ,,Uiteraard onderzoeken we of de verdachte mogelijk gebruik heeft kunnen maken van een auto. Maar of dat zo is, kan ik nog niet zeggen.”

Ook is nog onduidelijk in wat voor soort regime P. precies zat in de kliniek. Hij zat daar sinds eind januari in het kader van een traject naar resocialisatie in de samenleving. De Dienst Justitiële Inrichtingen weigert ieder commentaar. Of P. begeleiding had, naar buiten mocht of helemaal niet naar buiten mocht blijft daarom vooralsnog onduidelijk. Hij wordt donderdag of vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn voorarrest.

Massale inzet hulpdiensten

De zoektocht naar Anne concentreerde zich dinsdag de hele dag op het bosrijke gebied rond de geestelijke gezondheidsinstelling. De inzet van de hulpdiensten was opnieuw massaal. Onder meer eenheden van het leger, de Mobiele Eenheid (ME) en veteranen kamden het immense gebied uit met speurhonden. Ook vloog er in de ochtenduren een helikopter laag over het gebied, maar dat leidde niet tot de vondst van nieuwe sporen die aanknopingspunten boden voor het onderzoeksteam. Wel heeft de politie graafmachines en hekken klaarstaan, mochten die snel nodig zijn.

De zoektocht in het bosrijke gebied is ook nog eens erg moeilijk. Het gebied is groot, slecht toegankelijk en dichtbebost. Door de vele hoge en dichtgegroeide struiken is het zoeken lastig. Doordat de zoekers in linie moeten blijven lopen, om zo niets over het hoofd te zien, kost het zoeken ook nog eens veel tijd. Minutieus zijn grote stukken bos uitgekamd, maar nog steeds zijn er veel stukken die nog niet volledig zijn doorzocht. Ook het weer speelt een rol in de zoektocht. Rond 19.30 uur vertrokken de laatste agenten omdat zoeken door de duisternis niet meer mogelijk was. Een particuliere zoekgroep ging daarna op eigen houtje het gebied in.