Ook Rotterdam en Utrecht gaan Boerkaverbod niet handhaven

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, zei vrijdag op een lokale bijeenkomst het boerkaverbod niet te gaan handhaven. ,,Ik vind dat zó niet bij onze stad passen,” verklaarde ze tegen lokale zender AT5. Halsema wil de schaarse inzet van politie voor belangrijker zaken gebruiken. Haar uitspraken leidden meteen tot grote ophef op het Binnenhof. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff sprak er gisteren op een partijbijeenkomst in Den Bosch schande van , net als staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vandaag in WNL op Zondag . Nu blijkt echter dat Utrecht en Rotterdam evenmin van plan zijn de wet strikt te gaan naleven. Dat melden zij vandaag aan De Volkskrant . ,,We geven handhaving van deze wet niet de hoogste prioriteit”, aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Slechts als er sprake is van ‘gevaar voor de openbare orde’ zal worden opgetreden.

Geen prioriteit

Rotterdam wil nog afwachten hoe minister Ollongren de wet gaat uitleggen. ,,Alle wetten die in Nederland gelden, gelden ook in Rotterdam,” laat de gemeente De Volkskrant weten. ,,Maar ook bij ons zal het niet de hoogste prioriteit hebben. Het zal niet iets zijn waarvoor agenten speciaal de straat opgaan.”



De stad Den Haag vindt vooruitlopen op handhaving van de wet ‘prematuur’, omdat de wet nog niet van kracht is. De gemeente roept het kabinet wel op in overleg te treden met de gemeenten.



De Boerkawet werd afgelopen juni goedgekeurd door de Eerste Kamer. De strekking is overigens vrij beperkt: de wet verbiedt specifiek gezichtsbedekkende kleding - zoals bivakmutsen, nikaabs of integraalhelmen - in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.



Wie de regels overtreedt kan een boete van ruim 400 euro krijgen. Wanneer de wet in werking treedt, is op dit moment nog onduidelijk. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) moet dit nog bekend maken.