Ook speciale Nashville-verklaring voor de jeugd: ‘ditmaal willen we misverstanden voorkomen’

De omstreden orthodox-christelijke Nashville-verklaring komt terug in een vereenvoudigde versie. Dat meldt de woordvoerder van de werkgroep. De als anti-homopamflet bestempelde tekst verdween vorige maand in de lade na een karrenvracht aan kritiek van onder meer politici, geloofsgenoten en lhbt-ers.

Binnenkort komt er een nieuwe, toegankelijke versie, daarna volgen nog andere varianten. ,,Bijvoorbeeld een vereenvoudigde versie voor de jeugd”, zegt woordvoerder en dominee Rinie van Reenen tegen deze website. ,,Binnen de groep van ondertekenaars is er grote eenstemmigheid, hooguit is de vraag of de vertaling wel eenduidig genoeg is en vooral of deze duidelijk genoeg is richting hen die weinig van de Bijbel weten.”

Volgens Van Reenen blijkt de verklaring inhoudelijk grotendeels overeind, maar is er betere toelichting nodig omdat ‘niet alles wat in de kerk begrepen wordt ook zó geïnterpreteerd wordt bij hen die daar wat verder vandaan staan’. ,,De vorige keer werd de tekst opgevat op een wijze die nadrukkelijk niet onze bedoeling was. Het is goed om te weten hoe teksten door andermans ogen gelezen worden. Dus we gaan er zorgvuldig mee om, we willen misverstanden voorkomen.”

Ophef

De Nashville-verklaring waaide over uit de Verenigde Staten, de publicatie van de Nederlandse vertaling leidde begin dit jaar tot enorme verontwaardiging, binnen en buiten de kerk. In de tekst worden homo's en transgenders afgewezen en bevestigen de ondertekenaars de ‘traditionele christelijke leer over seksuele ethiek en gender’. ,,Dit is een stap erger dan we tot nu toe hoorden van de strenggelovigen”, zei theoloog Alain Verheij. ,,Artikel 7 suggereert bijvoorbeeld dat je niet homo of transgender mag zijn omdat het een kéuze is. Alsof geaardheid niet bestaat!’'

De verklaring leverde verschillende tegenreacties op, waarna de werkgroep uiteindelijk excuses aanbood voor de manier waarop handtekeningen verzameld werden en voor de gebrekkige communicatie.

Wanneer de nieuwe versies klaar zijn, is nog onbekend.

