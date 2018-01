Ook thuishaven Valkenburg is niet langer trots op Camiel Eurlings

Zelfs zijn ooit trotse thuishaven Valkenburg is niet langer fier op Camiel Eurlings, wiens val compleet is met zijn aftreden bij het Internationaal Olympisch Comité. Slechts een eilandje van medestanders is over, in een zee van Eurlings-haters.

Kind aan huis is Eurlings bij hotel Tummers in Valkenburg, op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis. Zit hij verlegen om een ontbijtje, dan loopt hij hier even langs het buffet. Bij eigenaresse Inez Tummers is Eurlings onder vrienden, familie haast. Nu is het een van de laatste plekken waar de oud-minister niet met de nek wordt aangekeken.

Pijnlijk genoeg is het ook de plaats waar Eurlings was op die beruchte zomeravond in juli 2015, waarop de ruzie met zijn toenmalige vriendin Tessa Rolink begon. Tummers barst haast om erover te vertellen. Maar eerst doen anderen in Valkenburg dat.

Ooit waren ze hier zo trots als een pauw op ‘us Camilke’, de wonderboy uit Limburg die minister werd. Goed, soms was er een beetje jaloezie, maar vooral trots en enthousiasme. Bij zijn oud-lerares bijvoorbeeld. ,,Het was leuk hem in de klas te hebben, het was leuk hem naar de Tweede Kamer te zien gaan. En in Limburg zijn we allemaal wel zo chauvinistisch om het mooi te vinden als een van ons naar Den Haag gaat.’’

Baantjesjager

Quote Ik heb gezegd: je moet er tegen ingaan, vertellen wat er is gebeurd Inez Tummers, hotel Tummers Hij moet het wel waarmaken, dacht ze nog. Nu is er de pijnlijke val. Eindelijk doet Eurlings waar Nederland al dagen om vraagt, tot opluchting van grote namen in de sport, zoals schaatser Erben Wennemars. Net zoals hij vinden velen dat Eurlings zijn functie veel eerder had moeten neerleggen. Hoe kon een man die zijn vriendin mishandelde, er zolang over zweeg en uiteindelijk zo schoorvoetend excuses aanbood, het boegbeeld van een agressieloze sport zijn?



Daarover breekt ook de oud-schoolgenoot die een klas hoger zat dan wonderkind Camiel, het hoofd. Terwijl Eurlings razendsnel carrière maakte, raakte hij aan de drugs. Voor het vrijwilligerswerk dat de voormalig schoolgenoot in de kringloopwinkel doet, krijgt hij een dagvergoeding van vijf euro. Hij kan alleen maar dromen van de riante vergoedingen die Eurlings voor zíjn vrijwilligerswerk voor het IOC kreeg. Laatst legde de oud-schoolgenoot hun levens eens naast elkaar. ,,Mijn ouders waren echt trots toen Camiel naar de Tweede Kamer ging. Maar pas zei mijn moeder toch ook dat hij zou moeten stoppen.’’

Hier - op straten die leiden naar een sprookjesbos, grotten en een schilderachtig kasteel - is Eurlings ook het voorbeeld geworden van een baantjesjager, een graaier, die vasthield aan een goedbetaalde baan die hij eigenlijk niet meer verdiende.

De harde woorden heeft Eurlings aan zichzelf te wijten, snapt ook Inez. ,,Ik heb nog tegen hem gezegd: je moet er tegen ingaan, vertellen wat er is gebeurd. Die avond waren Camiel en Tessa hier in het hotel. Mijn inmiddels overleden zoon Phillippe wist toen al dat hij een hersentumor had; hij gaf een verjaardagsfeest. Camiel en Phillippe waren vrienden, haast een tweeling. Hetzelfde karakter, dezelfde lach ook.’’ Maar Tessa maakte die avond ruzie, aldus Tummers. ,,In mijn appartement boven het hotel hoorde ik haar zeggen: ‘Ik maak je kapot’.’’

Stilzwijgen

Wat daarna precies gebeurde, weten alleen de twee geliefden. Tessa Rolink hult zich nog altijd in stilzwijgen. En het wordt ook niet duidelijk uit de eerste verklaring van advocaat Knoops, die de mishandeling omschreef als een eenvoudige en benadrukte dat Rolink géén gebroken elleboog opliep, terwijl over haar in de media gemelde gescheurde oorlel en oogletsel niets werd gezegd. Dat maakte van Camiel een man die geen verantwoordelijkheid nam. Eurlings bleef het toen hij zelf met een verklaring kwam, waarin hij zijn taakstraf versleet voor maatschappelijk werk en sprak over een handgemeen in plaats van mishandeling.